Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Brand nahe Wohngebäude - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Samstagabend (18.04.26) geriet eine Hecke an einem Mehrfamilienhaus im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord in Brand. Alle Bewohner konnten das Gebäude verlassen und blieben unverletzt. Durch das Feuer entstand Sach- und Gebäudeschaden, die Wohnungen bleiben jedoch bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 19:50 Uhr wurde der Polizei ein Feuer in der Schwartauer Landstraße gemeldet. Mehrere Streifenwagen sowie Feuerwehr und Rettungsdienst wurden daraufhin zum Einsatzort entsendet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an einem Mehrfamilienhaus stellten diese fest, dass eine Hecke, angrenzend an eine Terrasse, in Vollbrand stand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Erdgeschosswohnung verhindern. Die in der Wohnung befindliche Familie konnte das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Durch das Feuer wurden diverse Gegenstände auf der Terrasse beschädigt, zudem entstand nach vorläufiger Einschätzung Gebäudeschaden. Trotz der Schäden blieben die Wohnungen in dem Gebäudekomplex bewohnbar.

Zeugen berichteten, dass kurz vor Brandausbruch mehrere Personen, möglicherweise Jugendliche, in der Nähe des Brandorts gesehen wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Brandstiftung aufgenommen. Personen, die Hinweise zu dem Feuer oder zu verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer: 0451-131 0 oder per E-Mail an: k11.luebeck.bki@polizei.landsh.de entgegen.

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