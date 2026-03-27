Polizei Homberg

POL-HR: Polizei hat Ermittlungen zu kursierendem Video und weiteren Straftaten aufgenommen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.03.2026:

Schwalm-Eder-Kreis

Aktuell werden in sozialen Netzwerken Videos sowie Bilder verbreitet, die eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und einem älteren Mann in Schwalmstadt zeigen.

Der Polizei sind das Video bzw. die Bilder bereits bekannt. Es wird im Zusammenhang mit dem Gesamtgeschehen wegen mehrerer Straftaten ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen das Kunsturhebergesetz. Darüber hinaus werden weitere strafrechtliche Sachverhalte geprüft, die im Zusammenhang mit der Verbreitung von Video- und Bildmaterial sowie der Veröffentlichung persönlicher Daten stehen könnten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass die Persönlichkeitsrechte aller Betroffenen, auch von mutmaßlichen Tatverdächtigen einer Straftat, zu wahren sind. Durch das Verbreiten oder Weiterleiten entsprechender Videos, Bilder oder personenbezogener Daten kann man sich selbst strafbar machen.

Die Polizei rät daher dringend davon ab, entsprechendes Material in sozialen Medien, Messenger-Diensten oder auf anderen Plattformen weiterzuverbreiten.

Die Polizei verfolgt sämtliche im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt bekannt gewordenen Straftaten konsequent und mit dem erforderlichen Nachdruck.

Zu laufenden Ermittlungen sowie zu einzelnen beteiligten Personen werden derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen sowie zum Schutz der Persönlichkeitsrechte keine weiteren Angaben gemacht.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

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