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POL-HR: Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" zu Gast an der Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule

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Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.03.2026:

Homberg (Efze)

Am Montag, 17.03.2026, fand an der Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule in Homberg (Efze) eine weitere Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" statt. Ziel der Initiative ist es, das gegenseitige Verständnis zwischen Jugendlichen und Einsatzkräften zu fördern sowie für einen respektvollen Umgang miteinander zu sensibilisieren.

Die Veranstaltungsreihe ist Teil einer hessenweiten Initiative, die junge Menschen auf das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte aufmerksam machen soll. Gleichzeitig ermöglicht sie den Schülerinnen und Schülern, Fragen zu stellen, die Arbeit der Polizei kennenzulernen und ein realistisches Bild vom Einsatzalltag zu gewinnen.

Der stellvertretende Schulleiter Ralph Meist eröffnete die Veranstaltung und begrüßte die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Im Vorfeld hatten die PoWi-Lehrkräfte des Jahrgangs 8 Fragen rund um die Arbeit der Polizei sowie zum Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet. Die Vorbereitung der Veranstaltung erfolgte dabei in enger Abstimmung mit dem Jugendkoordinator der Polizeidirektion Schwalm-Eder, Polizeihauptkommissar Martin Stumpf.

Die Leiterin der Polizeidirektion Schwalm-Eder, Kriminaldirektorin Beate Theis, leitete die Veranstaltung mit Worten an die Schülerinnen und Schüler ein. Sie machte auf die Zunahme von Angriffen auf Einsatzkräfte in den vergangenen Jahren aufmerksam und unterstrich die Bedeutung von Respekt, gegenseitigem Verständnis und eines offenen Dialogs zwischen der Polizei und der Gesellschaft.

An der Gesprächsrunde wirkten Vertreter verschiedener Bereiche der Polizeidirektion Schwalm-Eder mit. Neben einem Beamten der Schutzpolizei und einem Vertreter der Kriminalpolizei waren der Jugendkoordinator sowie die Pressesprecherin der Polizeidirektion Schwalm-Eder an der Veranstaltung beteiligt.

Fragen wie "Was war Ihr gefährlichster Einsatz?", "Welcher Form von Gewalt sind Polizistinnen und Polizisten am häufigsten ausgesetzt?" oder "Wie sieht der Alltag von Polizisten aus?" gehörten zu den zahlreichen, teils auch kritischen Fragen, die die Schülerinnen und Schüler an die anwesenden Polizeibeamtinnen und -beamten richteten. Ihnen wurde deutlich gemacht, dass polizeiliches Handeln stets auf Grundlage von Recht und Gesetz erfolgt mit dem Ziel, Bürgerinnen und Bürger zu schützen und Gefahren abzuwehren. Gleichzeitig bilde ein respektvoller Umgang die Grundlage für ein funktionierendes Miteinander. Dabei berichteten die Einsatzkräfte auch von Situationen, in denen sie Anfeindungen oder aggressive Verhaltensweisen erleben und wie professionell sie in solchen Fällen reagieren müssen.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung erhielten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die Ausrüstung der Polizei, durften die mitgebrachte Schutzausrüstung anprobieren und selbst Fingerabdrücke sichern. Die Veranstaltung bot einen lebendigen Einblick in die Arbeit der Polizei und ihre täglichen Herausforderungen, stieß bei den Jugendlichen auf großes Interesse und bot eine gute Gelegenheit, Vorurteile abzubauen, Verständnis füreinander zu entwickeln sowie den respektvollen Umgang miteinander zu stärken.

KHK'in Yvonne Winter - Pressesprecherin -

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