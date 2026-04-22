Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg i.H. - BAB 1

Fahrer eines Kleintransporters weicht Reh aus und wird leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am Mittwochmorgen (22.04.2026) kam ein Kleintransporter auf der BAB 1 zwischen Jahnshof und Gremersdorf von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume, nachdem der Fahrer zuvor einem Reh auswich. Die rechte Fahrspur war für eine Stunde gesperrt. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Um 06.15 Uhr befuhr ein 51-jähriger Ostholsteiner mit seinem Kleintransporter die BAB 1 in Fahrtrichtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Jahnshof und Gremersdorf wich er einem Reh aus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bevor der Fiat Ducato zum Stillstand kam, kollidierte dieser auf dem Grünstreifen mit drei Bäumen.

Der Fahrer verließ sein Fahrzeug eigenständig und wurde nach Begutachtung durch eine Rettungswagenbesatzung leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Transporters.

Für die Absicherung der Unfallstelle sowie der Abschleppmaßnahmen musste der rechte Fahrstreifen für eine Stunde gesperrt werden.

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