PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Autoschlüssel gestohlen +++ Streit am Bahnhof +++ Schmuck gestohlen +++ Mehrere Verkehrsunfälle

Bad Schwalbach (ots)

1. Autoschlüssel gestohlen,

Geisenheim - Johannisberg, Peter-Cornelius-Straße, Samstag, 19.04.2026, 19.32 Uhr

(wo)Am Sonntagabend kam es zu einem räuberischen Diebstahl in Geisenheim. Bei der Täterfestnahme wurde ein Beamter leicht verletzt. In dem Ortsteil Johannisberg entwendete der Tatverdächtige am 19.04.2026, um 19.32 Uhr, sowohl den Fahrzeug- als auch den Wohnungsschlüssel der Eigentümerin aus dem Vorgarten in der Peter-Cornelius-Straße. Bei dem Versuch den Tatverdächtigen aufzuhalten, wurde die Eigentümerin zu Boden gestoßen. Sie blieb unverletzt. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall, sodass der Tatverdächtige zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt und festgenommen werden konnte. Bei der Festnahme widersetzte sich der Tatverdächtige und schlug einen Polizeibeamten. Ein Polizist wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Außerdem stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige zuvor eine Jacke gestohlen hatte, die er bei der Festnahme trug. Der Tatverdächtige wurde mit zur örtlichen Polizeistation genommen und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen räuberischen Diebstahls und Diebstahls ermittelt.

2. Streit am Bahnhof,

Idstein, Bahnhof, Sonntag, 20.04.2026, 02.37 Uhr

(wo)Am frühen Montagmorgen wurde ein 63-Jähriger von einem Jugendlichen mit einem Tierabwehrspray in Idstein angegriffen. Um 02.37 Uhr kam es am Bahnhof zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen und einem 63-Jährigen. Einer der Jugendlichen zog ein Tierabwehrspray und sprühte dem Kontrahenten ins Gesicht. Danach entfernte sich der Tatverdächtige mit der Bahn. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Idstein konnten die Angreifer wenig später in Wörsdorf gestellt werden. Der Tatverdächtige wurde mit zur Polizei in Idstein genommen, wo er im Anschluss an die Maßnahmen entlassen wurde. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

3. Schmuck gestohlen,

Lorch, Römerberg, Dienstag, 14.04.2026, 08.00 Uhr bis Samstag, 18.04.2026, 20.45 Uhr

(wo)Unbekannte Tatverdächtige entwendeten in den vergangenen Tagen aus einem Wohnhaus in Lorch Gold- und Silberschmuckteile. Im Tatzeitraum vom 14.04.2026, 08.00 Uhr, bis 18.04.2026, 20.45 Uhr, verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt durch die Terrassentür im 2. OG zu dem Wohnhaus in der Straße "Römerberg". Aus dem Haus stahlen die Tatverdächtigen diverse Gold- sowie Silberschmuckteile und eine Tasche. Hinweise auf die Täter liegen aktuell nicht vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Telefonnummer 06722-91120 zu melden.

4. Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf,

Niederwalluf, Söhnleinstraße, 18.04.2026, 15.10 Uhr

(wo)In Niederwalluf in der Söhnleinstraße kam es am vergangenen Samstag zu einem Verkehrsunfall, von dem sich der Verursacher entfernte. Am 18.04.2026 um 15.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Fahrerin eines BMWs befuhr die Söhnleinstraße in Richtung Walluf. Der spätere Verursacher kam aus dem Kreisel und fuhr in Richtung Wiesbaden, als er aus bislang unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr fuhr. Die BMW-Fahrerin lenkte ihr Fahrzeug nach rechts, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver kollidierte der BMW mit der Leitplanke. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zu dem Fahrzeug oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Eltviller Polizei unter der Telefonnummer 06123 90900 entgegen.

5. Vollsperrung nach Verkehrsunfall,

Schlangenbad, L 3037, 19.04.2026, 20.06 Uhr

(wo)Am Sonntagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der Landstraße 3037. Aus Wiesbaden kommend, in Fahrtrichtung Bad Schwalbach kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall. Der 20-jährige Fahrer kam in einer Linkskurve, aus bislang unbekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er mit seinem VW frontal gegen einen Baum, wodurch er schwer verletzt wurde. Zur medizinischen Versorgung brachte der Rettungsdienst den Fahrer in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße in beide Richtungen zeitweise vollständig gesperrt werden.

6. Wendemanöver endet mit Unfall,

Geisenheim, B 42, 19.04.2026, 14.45 Uhr

(wo)Bei einem Wendemanöver auf der Bundesstraße 42 bei Geisenheim kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 44-jährige Fahrer eines schwarzen VWs fuhr aus Richtung Winkel in Richtung Rüdesheim und wendete sein Fahrzeug auf der B42 auf Höhe von Geisenheim. Dabei übersah er den entgegenkommenden BMW mit seinem 41 Jahre altem Fahrer, der aus Richtung Rüdesheim kam, wodurch es zum Unfall kam. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer des BMWs leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000,00 EUR geschätzt.

Gegen den Unfallverursacher wird wegen dem Wenden auf einer Bundesstraße ermittelt.

7. PKW bleibt nach Unfall auf dem Dach liegen, Eschenhahn, B 275, Freitag, 17.04.2026, 12.40 Uhr

(wo)Am Freitagmittag verlor ein 20-jähriger Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und überschlug sich auf der Bundesstraße 275 in der Nähe von Eschenhahn. Der 20-Jährige kam aus Taunusstein und fuhr mit seinem roten Polo in Richtung Idstein. In der Nähe von Eschenhahn kam er von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und überschlug sich dort. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Der Schaden wird durch die Polizei auf ca. 6.300,00 EUR geschätzt.

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