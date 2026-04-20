PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Rücknahme Vermisstenfahndung
Bad Schwalbach (ots)
Der seit dem 18.04.2026 vermisste Jugendliche Bogdan VESELOVSKYI aus Geisenheim ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Es wird gebeten, dass für die Öffentlichkeitsfahndung genutzte Bildmaterial nicht mehr zu verwenden
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