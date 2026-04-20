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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme Vermisstenfahndung

Bad Schwalbach (ots)

Der seit dem 18.04.2026 vermisste Jugendliche Bogdan VESELOVSKYI aus Geisenheim ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Es wird gebeten, dass für die Öffentlichkeitsfahndung genutzte Bildmaterial nicht mehr zu verwenden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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  • 19.04.2026 – 12:52

    POL-RTK: +++ Rücknahme einer Vermisstenfahndung +++

    Bad Schwalbach (ots) - Die heute um 02:39 Uhr hier veröffentlichte Fahndung nach einer Jugendlichen aus Bad Schwalbach wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthalt der Jugendlichen ist mittlerweile bekannt. Sie ist wohlauf. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Es wird gebeten, das für die Öffentlichkeitsfahndung genutzte Bildmaterial nicht mehr zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen ...

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  • 19.04.2026 – 10:23

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