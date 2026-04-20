PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme Vermisstenfahndung

Bad Schwalbach (ots)

Der seit dem 18.04.2026 vermisste Jugendliche Bogdan VESELOVSKYI aus Geisenheim ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Es wird gebeten, dass für die Öffentlichkeitsfahndung genutzte Bildmaterial nicht mehr zu verwenden

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