PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbrecher in Heimbach und Eltville +++ Passant geschlagen und getreten +++ Sachbeschädigung durch Graffiti +++ Verletzte nach Verkehrsunfällen +++

Bad Schwalbach (ots)

Einbrecher in Heimbach,

65307 Bad Schwalbach - Heimbach, Freitag, 17.04.2026 (Sw) Gleich an mehreren Anschriften im Bad Schwalbacher Ortsteil Heimbach machten sich Einbrecher in den frühen Morgenstunden, vermutlich im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr, zu schaffen. Im Ziel hatten sie hauptsächlich Garagen und darin befindliche "leichte Beute" wie z.B. Fahrräder, aber auch vor unverschlossenen PKW machten sie nicht Halt und entwendeten dort hinterlegte Wertgegenstände. Betroffen sind Anschriften in den Straßen Am Sonnenhang, Bergstraße sowie An der Norr. Alleine durch die Beschädigungen an den Garagen entstand ein Gesamtschaden von über 3.000,- Euro. Hinsichtlich des Stehlguts können zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine konkreten Wertsummen genannt werden. Die Kriminalpolizei führt Ermittlungen zur Identifizierung der Einbrecher und bittet mögliche Hinweisgeber, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter (06124) 7078-0 zu melden.

Einbrecher scheitert an Terrassentür,

65343 Eltville am Rhein, Bertholdstraße, Freitag, 17.04.2026, 08:00 Uhr, bis Samstag, 18.04.2026, 09:30 Uhr (Sw) Am Samstagmorgen stellte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Eltviller Bertholdstraße Hebelspuren an seiner Terrassentür fest und verständigte daraufhin die Eltviller Polizei. Offensichtlich ist es dem Täter nicht gelungen, die Tür zu überwinden. In Frage kommt ein Tatzeitrum von Freitagmorgen, 08:00 Uhr, bis Samstag, 09:30 Uhr. Durch den Einbruchversuch ist ein Sachschaden von geschätzt 300,- Euro entstanden. Hinweisgeber, die im benannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen festgestellt haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Eltville unter (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

Passant will Streit schlichten und wird attackiert, 65307 Bad Schwalbach, Goetheweg, Samstag, 18.04.2026, 20:55 Uhr

(Sw) Ein 34-jähriger Passant aus Heidenrod bemerkte am frühen Abend des gestrigen Samstags gegen 21:00 Uhr eine Familie mit mindestens zwei Kindern, wobei sich die augenscheinlichen Eltern der Kinder gestritten haben sollen. Als er seine Hilfe anbot, den Streit zu schlichten, soll der männliche Part des streitenden Paares mit Schlägen und Tritten auf ihn losgegangen sein. Der 34-Jährige erlitt mehrere Verletzungen und musste im Anschluss an die polizeiliche Aufnahme durch die herbeigerufenen Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht werden. Von Zeugen konnte die Familie insofern beschrieben werden, dass sie insgesamt einem südländischen Erscheinungsbild entspräche. Der Aggressor konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, 180cm - 190cm groß, schlank, orientalischer Phänotyp, bekleidet mit einer blau-schwarz gemusterten Jacke und einer dunklen Hose. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Bad Schwalbach unter (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Tierarztpraxis mit Graffiti besprüht,

65396 Walluf - Niederwalluf, Am Klingenweg, Freitag, 17.04.2026, 20:00 Uhr, bis Samstag, 18.04.2026, 03:40 Uhr

(Sw) Im Zeitraum von Freitagabend, 20:00 Uhr, bis Samstag, 03:40 Uhr, wurde eine Tierarztpraxis in Walluf durch einen bislang unbekannten Täter aufgesucht und der Eingangsbereich großflächig mit pinker Farbe und verunglimpfendem Inhalt besprüht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 200,- Euro und leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Hinweisgeber, denen z.B. Personen mit pinkfarbenen Farbanhaftungen aufgefallen sind oder sonstige Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Eltville unter (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

Zwei Verletzte nach Kontrollverlust mit Motorrad, Bundesstraße 54 zwischen 65329 Burg Hohenstein und 65326 Aarbergen-Michelbach, Freitag, 17.04.2026, 18:35 Uhr

(Sw) Ein 21-jähriger Wiesbadener befuhr, zusammen einer 18-jährigen Sozia aus Wiesbaden, mit seinem Motorrad der Marke BMW, einer S 1000 RR, die B54 von Burg Hohenstein kommend in Richtung Aarbergen. In einer Rechtskurve verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein motorisiertes Gefährt, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit der Schutzplanke. Die Beiden mussten aufgrund der erlittenen Verletzungen in eine Wiesbadener Klinik verbracht werden. Die Hintergründe des Unfallgeschehens sind Bestandteil eingeleiteter Ermittlungen der Bad Schwalbacher Polizei. Den entstandenen Sachschaden schätzt diese auf ca. 17.000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B54 gesperrt werden.

Bei Vorfahrtsverstoß mit Motorrad kollidiert, 65391 Lorch, Bundesstraße 42, Freitag, 17.04.2026, 12:20 Uhr

(Sw) Eine 44-jährige Lorcherin befuhr mit ihrem Hyundai i20 die B42 und wollte nach links nach Lorch abbiegen. Hierbei übersah sie einen auf der B42 entgegenkommenden 66-jährigen Kradfahrer. Der i20 und das Krad der Marke Honda kollidierten. Beide Fahrer erlitten Verletzungen und wurden in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeistation Rüdesheim mussten verkehrsregelnde Maßnahmen durchgeführt werden. Den durch den Unfall entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 7.500,- Euro.

Kontrollverlust mit Motorrad bei Bad Schwalbach - Fahrer leichtverletzt, 65307 Bad Schwalbach, Landesstraße 3374 zwischen Bad Schwalbach und Bundesstraße 260, Samstag, 18.04.2026, 14:45 Uhr

(Sw) Ein 29-jährige Motorradfahrer aus Raunheim befuhr am Samstagnachmittag mit seiner Maschine der Marke BMW die L3374 von Bad Schwalbach kommend in Richtung B260. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dem ersten Anschein nach zog er sich hierbei leichte Verletzungen zu, dennoch musste er im Anschluss an die Unfallaufnahme in eine naheliegende Klinik eingeliefert werden. Am Krad selbst entstand ein Schaden von geschätzten 2.000,- Euro.

Aus Unachtsamkeit Fußgängerin angefahren, 65232 Taunusstein - Wehen, Weiherstraße, Samstag, 18.04.2026, 12:25 Uhr

(Sw) Eine 82-jährige Fußgängerin aus Hohenstein erlitt mehrere Verletzungen, als sie am gestrigen Samstagmittag gegen 12:25 Uhr die Weiherstraße überqueren wollte und hierbei von einem PKW erfasst wurde. Der PKW-Fahrer, ein 38-jähriger Wehener, stand zuvor mit weiteren Verkehrsteilnehmern wartend an einer roten Ampel, sich dann aber dazu entschloss, auf der gegenüberliegenden Straßenseite in eine Parklücke zu fahren. Hierzu bewegte er seinen Mercedes-Benz etwas zurück und erfasste dabei die hinter ihm befindliche 82-Jährige, welche durch den Aufprall stürzte und im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus für weitere Untersuchungen verbracht werden musste.

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