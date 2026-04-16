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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus +++ Handkreissäge von Baustelle gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus, Niedernhausen, Platter Straße, Mittwoch, 15.04.2026, 19:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend lösten zwei Jungen mit einer Schreckschusswaffe einen Polizeieinsatz aus. Gegen 19:30 Uhr meldete ein Zeuge zwei Jugendliche, welche in der Platter Straße mit einer Pistole in die Luft geschossen hätten. Anschließend seien sie in Richtung eines Supermarkts davongelaufen. Umgehend wurden mehrere uniformierte und zivile Polizeifahrzeuge nach Niedernhausen entsandt, um nach den beiden zu fahnden. Beide Jungen im Alter von 16 und 18 Jahren konnten in der Folge festgenommen und die Waffe, bei der es sich um eine Schreckschusspistole handelte, sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jüngere an seine Eltern übergeben und der Volljährige entlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2. Handkreissäge von Baustelle gestohlen, Rüdesheim, Vincenzstraße, Mittwoch, 15.04.2026, 09:10 Uhr bis 09:30 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen hat Dieben in Rüdesheim eine kurze Zeitspanne ausgereicht, um ein Werkzeug zu stehlen. Zwischen 09:10 Uhr und 09:30 Uhr betraten sie das zu diesem Zeitpunkt kurz unbenutzte Baustellengelände in der Vincenzstraße und entwendeten von diesem eine hochpreise Handkreissäge der Marke Hilti, mit der die Täter unerkannt die Flucht antraten.

Hinweise zum Diebstahl werden unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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