PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich, Lorch, Landesstraße 3033, Samstag, 11.04.2026, 14:10 Uhr

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Am Samstagnachmittag kam ein Motorradfahrer bei Lorch zu Fall und verletzte sich. Gegen 14:10 Uhr war eine 21-Jährige aus dem Landkreis Mainz-Bingen mit ihrem Motorrad der Marke Piaggio auf der Landesstraße 3033 von Lorch in Richtung Geroldstein unterwegs. In einer Rechtskurve verlor die Frau aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. In der Folge wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Rüdesheim gebracht. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

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