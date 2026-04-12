PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall mit E-Scooter +++ Angriff auf Polizeibeamte +++ Körperverletzung unter Jugendlichen +++ Motorradunfall in Idstein +++ Tödlicher Verkehrsunfall mit E-Scooter

Bad Schwalbach (ots)

1. Unfall mit E-Scooter,

65399 Kiedrich, Sonnenlandstraße, Samstag, 11.04.2026, 11:24 Uhr

(br)Am Samstagvormittag stürzte ein E-Scooter-Fahrer in der Sonnenlandstraße in Kiedrich und verletzte sich dabei. Der 23-Jährige aus Kiedrich befuhr die Sonnenlandstraße aus Richtung Eltviller Straße kommend als er aus bisher ungeklärten Gründen stürzte und sich dabei am Arm verletzte. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über die vorgeschriebene Betriebserlaubnis verfügte und der 23-Jährige nicht die hierfür benötigte Fahrerlaubnis besaß. Der Kiedricher wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Polizeibeamter nach Angriff leicht verletzt, 65510 Idstein, Alte Poststraße, Freitag, 10.04.2026, 17:15 Uhr

(Dt) Am Freitagabend beabsichtigte eine Streife in Idstein, in der Alten Poststraße, einen Haftbefehl gegen einen 55-jährigen Mann aus Idstein zu vollstrecken. Der Beschuldigte nahm zunächst vom Balkon aus Kontakt zu den eingesetzten Beamten auf und führte mit diesen eine verbale Auseinandersetzung, in welcher er deutlich machte, dass er die Tür nicht freiwillig öffnen werde. Als ein hinzugezogener Schlüsseldienst die Wohnung öffnen sollte, öffnete der Mann schließlich selbständig die Tür. Im weiteren Verlauf griff er unmittelbar die vor der Tür wartenden Polizeikräfte körperlich an und beleidigte diese. Der Beschuldigte musste daraufhin zu Boden gebracht werden. Im Zuge des Angriffs wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, blieb jedoch weiterhin dienstfähig. Der Haftbefehl konnte durch den BS auf der Dienststelle durch Zahlung abgewendet werden. Nach Durchführung der erforderlichen erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde er anschließend vor Ort entlassen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gefertigt.

3. Körperverletzung unter Jugendlichen,

65510 Idstein, Park In der Ritzbach, Freitag, 10.04.2026, 18:15 Uhr

(Dt) Am Freitag kam es gegen 18:15 Uhr in einer Parkanlage in Idstein zu Streitigkeiten zwischen zwei Jugendgruppen, die schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einzelnen 14-jährigen Beteiligten mündete. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein Beteiligter seinem Kontrahenten mit einem Mobiltelefon ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt hierbei Verletzungen im Gesichtsbereich und musste durch eine Rettungswagenbesatzung auf der Polizeistation Idstein medizinisch versorgt werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

4. Motorradunfall B275,

65510 Idstein, Bundesstraße 275, Samstag, 11.04.2026, 15:45 Uhr

(Dt) Am Samstag, den 11.04.2026, kam es gegen 15:45 Uhr, auf der B275 zwischen Niederems und Reichenbach zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 23-jähriger Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von seinem Motorrad über den Lenker geschleudert und kam zum Sturz. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Motorradfahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in die Helios Klinik nach Idstein verbracht. Das Motorrad war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) -93940 zu melden.

5. Tödlicher Verkehrsunfall in Assmanshausen, 65385, Rüdesheim-Assmanshausen, Rheinufer, Sonntag, 12.04.2026, gegen 02:30 Uhr

(br)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein verlassener, offenbar verunfallter E-Scooter, auf dem Fahrradweg entlang der B42 in Richtung Rüdesheim aufgefunden. Kurz darauf wurde eine leblose männliche Person an dem etwa vier Meter darunter liegenden Rheinufer entdeckt. Sofort alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod eines 59-Jährigen aus Mainz feststellen. Nach ersten Ermittlungen verunfallte der 59-Jährige mit seinem E-Scooter aus bislang ungeklärter Ursache und stürzte die Begrenzungsmauer hinab. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er an diesen verstarb. Die Umstände des Unfalls sind Gegenstand der Ermittlungen. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) - 9112-0 zu melden.

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