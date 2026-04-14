PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizeieinsatz in Rüdesheim-Eibingen +++ Rabiate Ladendiebe in Baumarkt festgenommen +++ Beim Abbiegen kollidiert

Bad Schwalbach (ots)

1. Polizeieinsatz in Rüdesheim-Eibingen, Rüdesheim-Eibingen, Ludwig-Schneider-Straße, Dienstag, 14.04.2026, 09:15 Uhr bis 12:30 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag kam es in der Ludwig-Schneider-Straße in Rüdesheim-Eibingen zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Mann in seiner Wohnung angedroht hatte, sich etwas anzutun. Er wurde festgenommen. Gegen 09:15 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung darüber, dass der Bewohner eines dortigen Mehrparteienhauses einer Bekannten gegenüber angegeben hatte, sich etwas antun zu wollen. Umgehend wurden mehrere Einsatzkräfte, darunter auch Spezialkräfte nach Rüdesheim entsandt. Der Betroffene wurde gegen 12:30 Uhr widerstandslos festgenommen und im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

2. Rabiate Ladendiebe in Baumarkt festgenommen, Rüdesheim, Auf der Lach, Montag, 13.04.2026, 14:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag wurden zwei Ladendiebe in Rüdesheim trotz rabiater Fluchtversuche gestellt. Gegen 14:30 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Baumarkts in der Straße "Auf der Lach" wie zwei Männer mehrere Gaskartuschen einsteckten und damit ohne zu bezahlen den Kassenbereich passieren wollten. Ein aufmerksamer Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und hielt gemeinsam mit weiteren Angestellten die beide Männer, obwohl sich diese zum Teil mit Schlägen gewährt haben sollen, bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese müssen sich nun wegen Räuberischen Diebstahls verantworten.

3. Beim Abbiegen kollidiert,

Idstein, Bundesstraße 275, Montag, 13.04.2026, 08:15 Uhr

(fh)Am Montagmorgen kollidierten zwei Fahrzeuge in Höhe eines Autobahnzubringers bei Idstein. Gegen 08:15 Uhr war ein 61-jähriger Idsteiner auf der Bundesstraße 275 von Idstein nach Eschenhahn unterwegs. Dabei beabsichtigte der Fahrer eines VW Touareg auf die Auffahrt zur A3 abzubiegen, wobei er jedoch einen entgegenkommenden BMW einer 56-Jährigen übersah und mit diesem zusammenstieß. Die 56-Jährige zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Aufgrund der Unfall- und Reinigungsmaßnahmen kam es im betroffenen Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

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