PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 54

Bad Schwalbach (ots)

Aarbergen-Michelbach, Bundesstraße 54,

Freitag, 10.04.2026 & Sonntag, 12.04.2026

(fh)Auch am vergangenen Wochenende hat die Polizei an zwei unterschiedlichen Tagen Verkehrskontrollen im Bereich von Aarbergen-Michelbach durchgeführt.

Am Freitag, zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr führte der Regionale Verkehrsdienst im Rheingau-Taunus-Kreis gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des Hessischen Präsidiums Einsatz Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 54 in Höhe der "Applauskurve" durch. In Summe waren 28 Personen zu schnell unterwegs. Von diesen Fahrerinnen und Fahrer war der überwiegende Großteil in einem Pkw unterwegs. Der Tagesschnellste war der Fahrer eines Motorrads (Chopper), der mit 105 km/h gemessen wurde und sich damit ein Fahrverbot von einem Monat einhandelte. Am Sonntag lag der Fokus der Kontrollen, welche an derselben Örtlichkeit durchgeführt wurden, auf der Verkehrstauglichkeit von Fahrerinnen und Fahrern sowie deren Zweirädern. Es kam bei 26 kontrollierten Motorrädern kaum zu Feststellungen, mögliche technische Veränderungen an den kontrollierten Motorrädern konnten nicht festgestellt werden.

Während der Kontrolle fuhr ein Motorradfahrer der "Supermoto Klasse" aus Richtung Aarbergen-Kettenbach kommend in Richtung der Kontrollstelle. Beim Erblicken der uniformierten Kräfte leitete dieser eine Vollbremsung ein, wendete und fuhr davon. Am Motorrad war kein Kennzeichen angebracht. Der Fahrer trug eine auffällig gelb/grüne Jacke. Sein Motorrad war weiß mit roten Applikationen.

Hinweise zu dem beschriebenen Fahrer nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

An der Örtlichkeit sowie im erweiterten Bereich werden in der Saison 2026 weiterhin temporäre Geschwindigkeitskontrollen stattfinden. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch Überprüfungen der technischen Ausstattung der Zweiräder sowie des Lärm- und Geräuschverhaltens. Weiterhin setzt die Polizei auf den Dialog mit den Motorradbegeisterten, um die Maßnahmen und die Problematiken an den beliebten Strecken zu erläutern.

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