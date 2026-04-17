PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Falsche Polizeibeamte - Festnahme von Betrügerpärchen

Bad Schwalbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen

Bad Schwalbach / Schwalbach am Taunus / Koblenz / Bodenheim, November 2025 bis April 2026

(fh)Der Polizei ist es am Donnerstag, den 17.04.2026, gelungen, eine Frau und einen Mann festzunehmen, die im Verdacht stehen, als überregional agierende Betrüger mit der Masche der "falschen Polizeibeamten" mehrere Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes gebracht zu haben.

Bereits im November wurde eine Frau aus Schwalbach am Taunus von falschen Polizeibeamten kontaktiert und im weiteren Verlauf dazu bewegt, zu ihrer Hausbank zu fahren, Wertgegenstände aus ihrem Schließfach zu holen und diese dann an eine bis dato unbekannte Frau auszuhändigen. Gut einen Monat später wurde auch eine Dame aus dem Bad Schwalbacher Stadtteil Ramschied mit einer ähnlichen Masche dazu bewegt, vor ihrer Haustür Wertgegenstände an eine angebliche Polizeibeamtin auszuhändigen. In diesem Zusammenhang wurde am 16.12.2026 eine Zeugenaufruf veröffentlicht. Hieraufhin meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, welcher am Tattag ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Tatorts beobachtet hatte und sowohl ein Kennzeichen als auch eine Personenbeschreibung der beiden Insassen übermitteln konnte. Es folgten intensive Ermittlungen des Fachkommissariats in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wiesbaden, in deren Verlauf ein Mann sowie eine Frau aus Bodenheim ins Visier der Ermittlerinnen und Ermittler gerieten. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass die beiden auch für eine nicht vollendete Tat im Januar 2026 aus dem Raum Koblenz als Täter in Betracht kommen könnten. Letztlich wurde das Paar am gestrigen Tage an ihrer Wohnanschrift in Bodenheim festgenommen und deren Wohnung durchsucht. Beide wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden dem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertgegenstände bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch die Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies nicht tun. Bei solchen Anrufen einfach aufzulegen, ist nicht unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, die Täter loszuwerden. Durch geschickte Gesprächsführung erreichen die Betrüger, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Wenn Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf! Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de.

Weitere Auskünfte in der Sache erteilt die Staatsanwaltschaft Wiesbaden

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