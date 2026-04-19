PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: +++ Rücknahme einer Vermisstenfahndung +++
Bad Schwalbach (ots)
Die heute um 02:39 Uhr hier veröffentlichte Fahndung nach einer Jugendlichen aus Bad Schwalbach wird hiermit zurückgenommen.
Der Aufenthalt der Jugendlichen ist mittlerweile bekannt. Sie ist wohlauf. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.
Es wird gebeten, das für die Öffentlichkeitsfahndung genutzte Bildmaterial nicht mehr zu verwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
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65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de
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