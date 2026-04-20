PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Neue Leitung der Polizeistation Idstein

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Bad Schwalbach (ots)

Idstein,

Montag, 20.04.2026

(fh)Die Polizei in Idstein hat mit dem Ersten Polizeihauptkommissar Michael Schulz einen neuen Dienststellenleiter.

Am Montag, den 20.04.2026, fanden sich neben dem neuen Mann an der Spitze der Polizeistation auch Polizeipräsident Björn Gutzeit, Polizeivizepräsidentin Katrin Thaler auch Jörn Heßberg als Vertreter der Polizeidirektion Rheingau-Taunus sowie mehrere Mitarbeitende der Polizeistation in den Räumlichkeiten der Dienststelle in der Gerichtsstraße ein, um Herrn Schulz in kleiner Runde zu begrüßen. Der 58-jährige Familienvater war zuletzt Leiter der Polizeistation Flörsheim. Seine Ausbildung bei der Polizei begann er im Jahre 1989. Nachdem er seine ersten Streifenfahrten im Zuständigkeitsbereich des 16. Polizeireviers in Frankfurt meisterte, folgte 1995 das erfolgreiche Studium für den gehobenen Dienst bei der hessischen Polizei. In den kommenden Jahren hatte Michael Schulz mehrere Führungsaufgaben in unterschiedlichsten Polizeistationen im Main-Taunus-Kreis inne, bis er 2018 für vier Jahre zu einem der Polizeiführer vom Dienst (PVD) ernannt wurde. 2022 folgte dann der Wechsel zurück in den Main-Taunus-Kreis zur, wo er die Leitung der Polizeistation Flörsheim übernahm.

Der neue Dienststellenleiter, der schon immer eine enge Verbindung zum Streifendienst und seinen vielfältigen Aspekten pflegte, blickt mit Vorfreude auf die Herausforderungen in seiner neuen Position.

"Ich freue mich sehr darauf, die Polizeistation und ihre engagierten Mitarbeitenden noch besser kennenzulernen sowie mit den Menschen rund um das schöne Idsteiner Land in Kontakt zu treten. Ein besonders wichtiger Aspekt für mich ist die enge Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern der umliegenden Städte, den Feuerwehren und insbesondere der Präventionsarbeit, um gemeinsam ein sicheres Umfeld für alle zu schaffen. Ganz besonders freue ich mich auf den Hessentag im kommenden Jahr in Idstein - eine Veranstaltung, die sicherlich viele spannende Herausforderungen mit sich bringen wird."

Michael Schulz beerbt Thorsten Nordholt, welcher nach sechsjähriger Amtszeit als Dienststellenleiter der Polizeistation Idstein in diesem Jahr den wohlverdienten Ruhestand antritt.

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