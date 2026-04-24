Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen

Tatverdächtiger nach Einbruch in Einfamilienhaus festgenommen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (23.04.2026) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Heiligenhafen. Der Täter entwendete Stehlgut im Wert von rund 10.000 Euro. Noch am Vormittag erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen Mann, den Polizeibeamte am Mittag festnahmen. Er wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Um 09.45 Uhr stellte ein Anwohner einen Einbruch in sein Heiligenhafener Einfamilienhaus fest. Es seien Wertgegenstände im Wert von etwa 10.000 Euro entwendet worden.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 24-Jährigen (Staatsangehörigkeit: deutsch). Beamte des Polizeireviers Heiligenhafen nahmen den Mann zur Mittagszeit fest. Er wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Polizeibeamte der Kriminalpolizeistation in Oldenburg führen das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

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