PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen
Tatverdächtiger nach Einbruch in Einfamilienhaus festgenommen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (23.04.2026) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Heiligenhafen. Der Täter entwendete Stehlgut im Wert von rund 10.000 Euro. Noch am Vormittag erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen Mann, den Polizeibeamte am Mittag festnahmen. Er wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Um 09.45 Uhr stellte ein Anwohner einen Einbruch in sein Heiligenhafener Einfamilienhaus fest. Es seien Wertgegenstände im Wert von etwa 10.000 Euro entwendet worden.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 24-Jährigen (Staatsangehörigkeit: deutsch). Beamte des Polizeireviers Heiligenhafen nahmen den Mann zur Mittagszeit fest. Er wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Polizeibeamte der Kriminalpolizeistation in Oldenburg führen das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Malwine Stolzenwald - Pressesprecherin
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 15:24

    POL-HL: HL-St. Jürgen Brand eines Anbaus einer Doppelhaushälfte in Lübeck St. Jürgen

    Lübeck (ots) - Am Mittwochnachmittag (22.04.2026) geriet in Lübeck St. Jürgen der Anbau einer Doppelhaushälfte in Brand. Eine Vielzahl von Einsatzkräften der Feuerwehr kümmerte sich um die Brandbekämpfung. Durch intensiven Löscheinsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindert werden. Menschen wurden nicht verletzt. Noch am ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 13:51

    POL-HL: HL-St. Lorenz Nord / E-Scooter-Fahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

    Lübeck (ots) - Am Mittwochnachmittag (22.04.2026) querte ein E-Scooter-Fahrer die Schwartauer Allee, stieß dabei mit der Front eines heranfahrenden Kleintransporters zusammen und verletzte sich durch den Zusammenprall lebensgefährlich. Es wurde ein Gutachter hinzugezogen, die Fahrbahn war bis in die Abendstunden gesperrt. Um 16.15 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren