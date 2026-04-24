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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord
Folgemeldung - E-Scooter-Fahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (22.04.2026) querte ein E-Scooter-Fahrer die Schwartauer Allee, stieß dabei mit der Front eines heranfahrenden Kleintransporters zusammen und verletzte sich durch den Zusammenprall lebensgefährlich. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Bezüglich des Verkehrsunfalls vom Mittwochnachmittag in der Schwartauer Allee führt das 2. Polizeirevier Lübeck die Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, insbesondere nach einem Motorradfahrer, der sich hinter dem VW Amarok befunden haben soll. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 0451 131-6245 oder per E-Mail unter luebeck.prev02@polizei.landsh.de beim 2. Polizeirevier Lübeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Malwine Stolzenwald - Pressesprecherin
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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