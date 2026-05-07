PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fräsmaschine löst Großeinsatz aus

Jena (ots)

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften kam es am Mittwochmittag auf einem Firmengelände in der Brüsseler Straße in Jena. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet dort eine automatisierte Fräsmaschine während des Betriebs in Brand. Mitarbeiter bemerkten plötzlich eine starke Rauchentwicklung sowie kleinere Flammen aus der Maschine und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte.

Durch das austretende Rauchgas wurden insgesamt sechs Personen leicht verletzt und mussten in ein Klinikum gebracht werden. Die betroffene Fräsmaschine wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 450.000 Euro geschätzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 10:00

    LPI-J: Graffiti an Mehrfamilienhaus

    Jena (ots) - Unbekannte Täter besprühten die Fassade eines Mehrfamilienhauses gegen 01:03 Uhr am 07.05.2026 in der Talstraße in Jena mit mehreren Graffiti. Eine Zeugin hörte dementsprechende Geräusche und informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen brachten die Täter insgesamt vier Schriftzüge in grüner und rosa Farbe an der Gebäudefassade an. Drei der Graffiti waren unleserlich, ein weiteres trug die ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 13:58

    LPI-J: Zeugen gesucht

    Saale-Holzland (ots) - Im Zeitraum vom 19.04.26, 20:20 Uhr bis 20.04.26, 04:45 Uhr wurden in Crossen an der Elster, in der Straße der Stahlwerker vor dem Eingang Nr. 12 bei einem Pkw Skoda alle vier Reifen zerstochen. Weitere Fahrzeuge waren von der Sachbeschädigung nicht betroffen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei im Saale-Holzlandkreis zu melden (pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, 0361-5743 ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 13:11

    LPI-J: Versuchter Betrug - Telefontrickbetrüger

    Apolda (ots) - In Apolda wurde gestern Nachmittag eine 86-Jährige durch eine Unbekannte, welche sich als ihre Tochter ausgab, angerufen. Die Betrügerin behauptete im Krankenhaus zu liegen und für eine medizinische Behandlung 50.000 Euro zu benötigen. Die Seniorin erkannte glücklicherweise den Betrug und beendete das Gespräch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor dieser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren