Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fräsmaschine löst Großeinsatz aus

Jena (ots)

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften kam es am Mittwochmittag auf einem Firmengelände in der Brüsseler Straße in Jena. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet dort eine automatisierte Fräsmaschine während des Betriebs in Brand. Mitarbeiter bemerkten plötzlich eine starke Rauchentwicklung sowie kleinere Flammen aus der Maschine und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte.

Durch das austretende Rauchgas wurden insgesamt sechs Personen leicht verletzt und mussten in ein Klinikum gebracht werden. Die betroffene Fräsmaschine wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 450.000 Euro geschätzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

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