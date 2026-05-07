Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti mit Fußballbezug

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte Täter beschmierten in den vergangenen Tagen ein Trafohäuschen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eisenberger Straße in Hermsdorf mit einem Graffiti. Der Schriftzug hat dabei klaren Fußballbezug.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei sicherte Spuren und fertigte Lichtbilder an. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich aufgrund des Fußballbezuges bei der Polizei in Jena zu melden (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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