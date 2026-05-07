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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladung verloren

Jena (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 09:23 Uhr verlor ein bislang unbekannter Lkw in der Erfurter Straße in Jena Teile seiner Ladung. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um Gipsplatten, die sich auf einer Strecke von etwa 100 Metern auf der Fahrbahn verteilten. Der Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Weimar fort. Zu dem Fahrzeug liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor. Durch die Verschmutzung kam es nach derzeitigem Stand zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen; der Verkehr war gering und eine Verkehrsregulierung nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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