Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tankstellenmitarbeiterin bedroht

Weimar/Weimarer Land (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es an einer Tankstelle in der Rießnerstraße in Weimar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und einer Mitarbeiterin. Hintergrund war die Nutzung der Toilettenanlage, die nach Angaben der Angestellten vorübergehend nicht nutzbar gewesen sei, was sie so den drei Männern auch mitgeteilt habe. Im Verlauf des Streits soll ein Mann die Mitarbeiterin dann mit einer Körperverletzung bedroht haben. Die Frau fühlte sich dadurch erheblich eingeschüchtert, schloss sich in der Tankstelle ein und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten sprachen gegen alle drei beteiligten Personen Platzverweise aus. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung.

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