LPI-J: Elektrokasten mit Graffiti besprüht
Apolda (ots)
In der Nacht zu Sonntag wurde in der Auenstraße in Apolda ein Elektrokasten mit schwarzer Farbe beschmiert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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