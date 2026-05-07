LPI-J: Elektrokasten mit Graffiti besprüht

Weimar/Weimarer Land (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es an einer Tankstelle in der Rießnerstraße in Weimar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und einer Mitarbeiterin. Hintergrund war die Nutzung der Toilettenanlage, die nach Angaben der Angestellten vorübergehend nicht nutzbar gewesen sei, was sie so den drei Männern auch mitgeteilt habe. Im Verlauf des Streits soll ein Mann die ...

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