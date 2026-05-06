Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Unfall bei Griesemert

Olpe (ots)

Am Dienstagnachmittag (05. Mai) kam es auf der B55 im Bereich Griesemert zu einem Verkehrkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein 28-Jähriger gegen 15:35 Uhr die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren. Der Renault geriet in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort seitlich mit dem entgegenkommenden PKW Toyota Yaris eines 71-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Toyotafahrer blieb ebenso unverletzt, wie dessen 70-jährige Beifahrerin. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Die B55 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen teilweise komplett gesperrt.

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