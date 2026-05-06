PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Unfall bei Griesemert

Olpe (ots)

Am Dienstagnachmittag (05. Mai) kam es auf der B55 im Bereich Griesemert zu einem Verkehrkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein 28-Jähriger gegen 15:35 Uhr die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren. Der Renault geriet in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort seitlich mit dem entgegenkommenden PKW Toyota Yaris eines 71-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Toyotafahrer blieb ebenso unverletzt, wie dessen 70-jährige Beifahrerin. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Die B55 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen teilweise komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 10:28

    POL-OE: Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

    Attendorn (ots) - Am Montag (04. Mai) ereignete sich um 19:20 Uhr ein Alleinunfall auf der Straße "Zur Dasselkuhle" - einem Verbindungsweg zwischen den Ortschaften Dünschede und Silbecke. Eine 22-jährige Autofahrerin hatte in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Ihr Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grabenbereich. Die junge Frau verletzte sich leicht. An ihrem PKW entstand ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 10:27

    POL-OE: Positiver Drogenvortest und negative Führerscheinauskunft

    Olpe (ots) - Am Montagnachmittag (04. Mai) fiel eine 44-jährige Autofahrerin in Olpe auf. Polizeibeamte hatten festgestellt, dass der Termin für die Hauptuntersuchung des Fahrzeugs schon über ein Jahr überschritten war. Als sie die Frau gegen 13:30 Uhr auf der Bruchstraße anhielten, sollte dies jedoch nicht der einzige Verstoß gewesen sein. Eine Überprüfung ergab, dass die Frau offenbar nicht mehr im Besitz der ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 10:26

    POL-OE: Verkehrskontrolle offenbart einige Verstöße

    Wenden (ots) - Ein 37-jähriger Autofahrer fiel am frühen Dienstagmorgen (05. Mai) während einer Kontrolle in Gerlingen auf. Polizeibeamte hatten den Mann gegen 4:10 Uhr auf der "Koblenzer Straße" angehalten. Im Verlauf der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Zudem verfügte der 37-Jährige nach ersten Erkenntnissen nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Daneben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren