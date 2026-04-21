PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit um Mitfahrt in Linienbus endet mit Führerscheinentzug

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 20.04.2026, gegen 12 Uhr, gerieten ein 63-jähriger Busfahrer und ein 21-jähriger Fußgänger an einer roten Ampel in der Pfingstweide in Streitigkeiten. Ursächlich war, dass der Busfahrer den Fußgänger und seine Begleitung nicht einsteigen lassen wollte, da sich diese nicht an einer Bushaltestelle befanden. Um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen, stellte sich der Fußgänger sodann vor den Bus und hinderte diesen an der Weiterfahrt. Der Busfahrer fuhr langsam an, wodurch es zu einer leichten Kollision kam und entfernte sich von der Örtlichkeit. Der Fußgänger wurde hierdurch leicht am Fuß verletzt. Kurze Zeit später konnte der Busfahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Dessen Führerschein wurde auf Anordnung sichergestellt. Gegen den Busfahrer wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gegen den Fußgänger wegen Nötigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 / 963-24204
E-Mail: piludwigshafen2.sbe@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 11:21

    POL-PDLU: Versuchter Einbruch

    Ludwigshafen - Mitte (ots) - Am Dienstag, den 21.04.2026 gegen 01:45 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Personen die Eingangstür einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen gewaltsam aufzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Von den zwei Tätern soll eine Person dunkel und die andere hell gekleidet gewesen sein. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 09:55

    POL-PDLU: Frankenthal - Illegaler E-Zigaretten auf Supermarktparkplatz

    Frankenthal (ots) - Am 20.04.2026, gegen 22:30 Uhr, konnte im Rahmen einer Streifenfahrt auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein 32-jähriger Mann aus der Region festgestellt werden, welcher aus seinem geöffneten Kofferraum heraus augenscheinlich Waren präsentierte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich bei den angebotenen ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 11:27

    POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

    Speyer (ots) - Ein 33-jähriger Motorradfahrer aus der Südpfalz befuhr die Stockholmer Straße in Fahrtrichtung Am Neuen Rheinhafen. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer, vermutlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit, zu Fall und rutschte in den rechtsseitigen Grünstreifen. Der Verunfallte klagte über starke Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren