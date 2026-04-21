Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit um Mitfahrt in Linienbus endet mit Führerscheinentzug

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 20.04.2026, gegen 12 Uhr, gerieten ein 63-jähriger Busfahrer und ein 21-jähriger Fußgänger an einer roten Ampel in der Pfingstweide in Streitigkeiten. Ursächlich war, dass der Busfahrer den Fußgänger und seine Begleitung nicht einsteigen lassen wollte, da sich diese nicht an einer Bushaltestelle befanden. Um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen, stellte sich der Fußgänger sodann vor den Bus und hinderte diesen an der Weiterfahrt. Der Busfahrer fuhr langsam an, wodurch es zu einer leichten Kollision kam und entfernte sich von der Örtlichkeit. Der Fußgänger wurde hierdurch leicht am Fuß verletzt. Kurze Zeit später konnte der Busfahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Dessen Führerschein wurde auf Anordnung sichergestellt. Gegen den Busfahrer wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gegen den Fußgänger wegen Nötigung ermittelt.

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