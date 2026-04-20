Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Speyer (ots)

Ein 33-jähriger Motorradfahrer aus der Südpfalz befuhr die Stockholmer Straße in Fahrtrichtung Am Neuen Rheinhafen. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer, vermutlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit, zu Fall und rutschte in den rechtsseitigen Grünstreifen. Der Verunfallte klagte über starke Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule und Gefühlslosigkeit im rechten Arm und wurde zur medizinischen Behandlung in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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