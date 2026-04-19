POL-PDLU: Speyer - Starke Rauchentwicklung
Speyer (ots)
Durch einen Rauchmelder wurde Samstagmorgen um 05.19 Uhr ein Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Polizeieinsatz in der Christian-Dathan-Straße ausgelöst. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet, da auf Klingeln und Klopfen keine Reaktion erfolgte. Der 27-jährige Bewohner wurde tief schlafend angetroffen. Die starke Rauchentwicklung durch angebranntes Essen löste den Rauchmelder aus. Der Bewohner wurde dem Rettungsdienst übergeben.
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