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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer-Süd - Einbruchsdiebstahl aus Tiefgarage - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 18.04.2026, 20:00 Uhr bis 19.04.2026, 12:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Tiefgarage in der Hans-Stempel-Straße. Aus der Tiefgarage wurden zwei abgeschlossene Fahrräder entwendet, wovon eines durch den Eigentümer im unmittelbaren Nahbereich festgestellt werden konnte. Vermutlich wurde das Fahrrad zum Abtransport zunächst dort belassen. Bei dem weiteren Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike Cube "Aim" in den Farben schwarz, rot. Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-250(oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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