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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer/Römerberg - Geschwindigkeitsüberwachung

Speyer/Römerberg (ots)

Im Rahmen der Geschwindigkeitskontrollwoche wurden Samstagmorgen auf der L528 in Speyer (11.00-11.45 Uhr, 70 km/h) sowie auf der K25 in Römerberg-Heiligenstein (11.50-13.00 Uhr, 50 km/h) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. L528: 3 Geschwindigkeitsverstöße, Höchstgeschwindigkeit 101 km/h. K25: 18 Geschwindigkeitsverstöße, Höchstgeschwindigkeit 76 km/h, 1 Handyverstoß.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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