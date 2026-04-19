POL-PDLU: Speyer/Römerberg - Geschwindigkeitsüberwachung
Speyer/Römerberg (ots)
Im Rahmen der Geschwindigkeitskontrollwoche wurden Samstagmorgen auf der L528 in Speyer (11.00-11.45 Uhr, 70 km/h) sowie auf der K25 in Römerberg-Heiligenstein (11.50-13.00 Uhr, 50 km/h) Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. L528: 3 Geschwindigkeitsverstöße, Höchstgeschwindigkeit 101 km/h. K25: 18 Geschwindigkeitsverstöße, Höchstgeschwindigkeit 76 km/h, 1 Handyverstoß.
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