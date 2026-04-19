POL-PDLU: Speyer/Römerberg - Geschwindigkeitsüberwachung

Frankenthal (ots) - Am 18.04.2026 kam es gegen 09:35 Uhr in der Mörscher Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 81-jähriger Fahrradfahrer die Breitscheidstraße und bog, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, nach links in die Mörscher Straße ein. Ein 71-Jähriger Motorradfahrer, der die Mörscher Straße ...

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