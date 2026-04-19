POL-PDLU: Speyer - Drogen im Straßenverkehr
Speyer (ots)
Ein 43-jähriger PKW-Fahrer befuhr den nur für Anlieger freigegebene Weg zwischen Speyer und Dudenhofen (Verlängerung Brucknerweg) und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Neben diversen Fahrzeugmängeln, mitgeführten verbotenen Gegenständen wie Teleskopschlagstock und Einhandmesser und Amphetamin in geringer Menge und Beförderung eines Kindes ohne Kindersitz zeigte der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Blutprobe und diverse Anzeigen waren die Folge.
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