POL-PDLU: Speyer - Drogen im Straßenverkehr

Frankenthal (ots) - Am 18.04.2026 kam es gegen 09:15 Uhr im Bereich der Wormser-Straße und der Peter-Rosegger-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 87-jähriger PKW-Fahrer die Wormser Straße stadtauswärts in Richtung Industriestraße. Zeitgleich befuhr ein 73-jähriger Fahrer die Peter-Rosegger-Straße mit der Absicht, nach rechts in die Wormser Straße ...

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