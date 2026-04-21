Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Illegaler E-Zigaretten auf Supermarktparkplatz

Frankenthal (ots)

Am 20.04.2026, gegen 22:30 Uhr, konnte im Rahmen einer Streifenfahrt auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein 32-jähriger Mann aus der Region festgestellt werden, welcher aus seinem geöffneten Kofferraum heraus augenscheinlich Waren präsentierte.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich bei den angebotenen Gegenständen um in der Europäischen Union nicht zugelassene E-Zigaretten (sogenannte "Vapes") handelte. Die sichergestellten Vapes enthielten nikotinhaltige Flüssigkeit mit einem Füllvolumen, welches deutlich die zulässige Höchstmenge in der EU überschritt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Erwerb und Vertrieb nicht zugelassener Tabakerzeugnisse strafbar sein kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell