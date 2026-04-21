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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Dienstag, den 21.04.2026 gegen 01:45 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Personen die Eingangstür einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen gewaltsam aufzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Von den zwei Tätern soll eine Person dunkel und die andere hell gekleidet gewesen sein. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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