Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alzey - Hinweise auf Verkehrsverstöße am Zebrastreifen in der Spießgasse

Alzey (ots)

Nach Bürgerbeschwerde über vermehrte Verstöße durch Autofahrer an einem Fußgängerüberweg in der Spießgasse in Alzey, führte die Polizei im Zeitraum von Ende Februar bis Mitte April verstärkte Kontrollen im betroffenen Bereich durch. Neben gezielten Verkehrsbeobachtungen wurden auch Bürgergespräche geführt. Dabei konnten keine Verstöße festgestellt werden. Hinweise auf ein Fehlverhalten von Fahrzeugführern ergaben sich nicht. Die Polizei wird die Situation weiterhin beobachten.

Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrzeugführer an Fußgängerüberwegen besondere Vorsicht walten lassen müssen. Fußgängern, die den Überweg erkennbar nutzen wollen, ist das Überqueren zu ermöglichen. Auch Fußgänger sind zu besonderer Aufmerksamkeit verpflichtet. Sie dürfen den Überweg nicht unvermittelt betreten und haben auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Fahrradfahrer müssen zudem zum Überqueren absteigen, da sie nur dann Vorrang wie Fußgänger genießen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell