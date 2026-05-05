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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrskontrolle offenbart einige Verstöße

Wenden (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer fiel am frühen Dienstagmorgen (05. Mai) während einer Kontrolle in Gerlingen auf. Polizeibeamte hatten den Mann gegen 4:10 Uhr auf der "Koblenzer Straße" angehalten. Im Verlauf der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Zudem verfügte der 37-Jährige nach ersten Erkenntnissen nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Daneben ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer offenbar alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige aufgenommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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