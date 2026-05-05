POL-OE: Verkehrskontrolle offenbart einige Verstöße
Wenden (ots)
Ein 37-jähriger Autofahrer fiel am frühen Dienstagmorgen (05. Mai) während einer Kontrolle in Gerlingen auf. Polizeibeamte hatten den Mann gegen 4:10 Uhr auf der "Koblenzer Straße" angehalten. Im Verlauf der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Zudem verfügte der 37-Jährige nach ersten Erkenntnissen nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Daneben ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer offenbar alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige aufgenommen wurde.
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