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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fünf Fahrzeugführende zur Blutprobe

Kreis Olpe (ots)

Beamte der Kreispolizeibehörde Olpe haben in den letzten Tagen zahlreiche Verkehrsteilnehmer auf ihre Fahrtüchtigkeit hin kontrolliert. Dabei fielen insgesamt fünf Personen auf, welche die Beamten zur Blutprobenentnahme begleiten mussten.

Am Donnerstag (30. April) fiel ein 64-jähriger Motorrollerfahrer gegen 20:20 Uhr auf der "Eichendorffstraße" in Olpe auf. Hier bestand der Verdacht, dass der Mann sein Fahrzeug unter Betäubungsmitteleinfluss geführt hatte.

Eine 66-jährige Autofahrerin war an diesem Tag bereits gegen 16:35 Uhr auf der "Hohe-Bracht-Straße" in Bilstein aufgefallen. Bei ihr bestand jedoch der Verdacht, dass sie durch Medikamentenkonsum ihre Fahrtüchtigkeit verloren hatte.

In Attendorn fiel in der Nacht zum 01. Mai ein 29-Jähriger mit seinem E-Scooter im "Grafweg" auf. Im Verlauf der Kontrolle erlangten die Beamten kurz vor 1 Uhr Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten.

Wegen einer Alkoholisierung musste ein 37-jähriger Autofahrer die Beamten am Abend des 01. Mai aus Finnentrop zur Wache begleiten. Der Mann war ihnen gegen 20:50 Uhr auf der Bamenohler Straße aufgefallen.

Ein Mix aus Alkohol und Drogen fiel Polizeibeamten schließlich bei einem 38-jährigen Autofahrer in Attendorn auf. Dieser war am Samstag (02. Mai) um 22:35 Uhr auf den Straßen "Hohler Weg / Wippeskuhlen" kontrolliert worden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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