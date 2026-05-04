PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Attendorn (ots)

Am Freitag (01. Mai) kam es kurz vor 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Antoniusstraße" in Windhausen. Ein 50-jähriger Autofahrer war im Kreuzungsbereich "Höhenstraße/Plettenberger Straße" beim Abbiegen mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 25-Jährigen zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 09:54

    POL-OE: Unfall in Gleierbrück: Motorradfahrer leicht verletzt

    Lennestadt (ots) - Am Freitag (1. Mai) kam es um 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L928. Als ein 50-jähriger Motorradfahrer verkehrsbedingt halten musste, fuhr ihm sein 51-jähriger Freund mit seinem Motorrad hinten auf. Der 50-Jährige fiel zur Seite und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Motorrädern entstand insgesamt ein ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 09:53

    POL-OE: Rollerfahrer nach Unfall in Lütringhausen verletzt

    Olpe (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag (30. April) gegen 15:30 Uhr auf der Straße "An der Broke". Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein 19-jähriger Kleinkraftradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad verloren. Er geriet von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße und kollidierte dort mit dem vorbeifahrenden PKW eines 63-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 09:52

    POL-OE: Autofahrer nach Alleinunfall auf K18 leicht verletzt

    Olpe (ots) - Am Samstagabend (02. Mai) ereignete sich um 21:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 18 bei Fahlenscheid. Ein 65-jähriger Autofahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und durchbrach einen Weidezaun. Dabei verletzte sich der Mann leicht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren