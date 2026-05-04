POL-OE: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Lennestadt (ots) - Am Freitag (1. Mai) kam es um 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L928. Als ein 50-jähriger Motorradfahrer verkehrsbedingt halten musste, fuhr ihm sein 51-jähriger Freund mit seinem Motorrad hinten auf. Der 50-Jährige fiel zur Seite und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Motorrädern entstand insgesamt ein ...

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