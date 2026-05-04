POL-OE: Motorradfahrer nach Unfall leicht verletzt
Attendorn (ots)
Am Freitag (01. Mai) kam es kurz vor 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Antoniusstraße" in Windhausen. Ein 50-jähriger Autofahrer war im Kreuzungsbereich "Höhenstraße/Plettenberger Straße" beim Abbiegen mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 25-Jährigen zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.
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