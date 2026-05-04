Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall in Gleierbrück: Motorradfahrer leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Am Freitag (1. Mai) kam es um 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L928. Als ein 50-jähriger Motorradfahrer verkehrsbedingt halten musste, fuhr ihm sein 51-jähriger Freund mit seinem Motorrad hinten auf. Der 50-Jährige fiel zur Seite und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Motorrädern entstand insgesamt ein geschätzter Schaden im oberen dreistelligen Eurobereich.

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