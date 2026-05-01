POL-OE: Öffentlichkeitsfahndung eingestellt! Person wohlbehalten angetroffen!

Attendorn (ots) - Die Polizei sucht derzeit nach einem 78-jährigen Mann aus Attendorn, der seit heute vermisst wird. Der Mann hielt sich zuletzt in einem Krankenhaus in Attendorn auf und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Aufgrund seines Gesundheitszustandes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Zudem ist er auf ...

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