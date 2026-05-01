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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Öffentlichkeitsfahndung eingestellt! Person wohlbehalten angetroffen!

Attendorn (ots)

Die Suche nach einem Vermissten 78-Jährigen im Kreis Olpe wurde eingestellt! Die Person wurde wohlbehalten angetroffen!

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/6266819

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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