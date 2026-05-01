POL-OE: Öffentlichkeitsfahndung eingestellt! Person wohlbehalten angetroffen!
Attendorn (ots)
Die Suche nach einem Vermissten 78-Jährigen im Kreis Olpe wurde eingestellt! Die Person wurde wohlbehalten angetroffen!
Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/6266819
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