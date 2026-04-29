Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer schwer verletzt

Attendorn (ots)

Ein 67-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstag (28. April) gegen 15:10 Uhr bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Der Zweiradfahrer hatte auf dem Verbindungsweg zwischen der "Heldener Straße" (L697) und der "Biggeseestraße" aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden an seinem Motorrad wurde auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

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