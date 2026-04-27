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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei muss entlaufenes Rind in Olpe erschießen

Olpe (ots)

Am Montag, 27.04.2026, gegen 17:30 Uhr verständigte ein Landwirt aus Drolshagen-Frenkhausen die Polizei darüber, dass eines seiner Rinder aus einer Weide ausgebrochen sei und nun Rtg. Olpe zur B55 / Anschlussstelle Olpe der A45 laufe. Durch mehrere Einsatzkräfte konnte das Tier zunächst im Bereich der Anschlussstelle auf der Bundesstraße angetroffen und kurzzeitig beruhigt werden. Die B 55 und die Ausfahrt Olpe wurden im Zuge dessen voll gesperrt. Während sich bereits ein Jäger mit geeigneter Munition zum Erlegen des 700 kg schweren Tieres auf der Anfahrt befand, lief dieses jedoch plötzlich wieder in Richtung der Autobahn, so dass es durch Polizei mit Dienstwaffen zur Gefahrenabwehr erschossen werden musste. Durch das weglaufende Tier wurden 2 im Stau vor der Absperrung stehende Pkw beschädigt. Dabei entstand Sachschaden im mittleren, vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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