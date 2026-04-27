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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Scooterfahrer mit positivem Drogenvortest

Attendorn (ots)

Ein 45-Jähriger fiel Beamten der Polizeiwache Attendorn am Samstagabend (25. April) im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Ennest auf. Der Mann war gegen 20:15 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Straße "Bergkuhle" unterwegs, als er von den Beamten angehalten wurde. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte diese Feststellungen. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier veranlassten die Beamten eine Blutprobenentnahme und fertigten eine Anzeige

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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