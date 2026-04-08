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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E&#8209;Scooter&#8209;Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (07.04.2026) war ein 18-Jähriger mit einem E-Scooter alkoholisiert in der Schaezlerstraße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 18-Jährigen. Dabei ergaben sich Hinweise auf Alkoholisierung bei dem 18-Jährigen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund einem Promille. Ein anschließender gerichtsverwertbarer Test ergab sogar einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkohol gegen den 18‑Jährigen.

Der 18‑Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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