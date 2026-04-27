Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Scooterfahrer fällt an zwei Tagen in Olpe auf

Olpe (ots)

Ein 31-Jähriger fiel am Freitag (24. April) gegen 17:40 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße "Olper Hütte" auf. Im Verlauf der Kontrolle erlangten die Beamten des Verkehrsdienstes Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem Mann hindeuteten. Der 31-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde. Die gleichen Maßnahmen wurden einen Tag später erneut gegen den Mann getroffen. Diesmal war er Beamten der Polizeiwache Olpe gegen 15:45 Uhr mit seinem E-Scooter auf der "Martinstraße" aufgefallen. Auch hier fielen Anzeichen von Drogeneinfluss auf.

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