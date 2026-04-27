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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer wird positiv auf Drogen getestet

Olpe (ots)

Ein 35-jähriger Autofahrer wurde in der Nacht zu Montag (27. April) auf der B55 angehalten und kontrolliert. Der Mann war Beamten der Polizeiwache Olpe gegen 1:25 Uhr aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen Drogeneinfluss bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenvortest untermauerte diesen Verdacht. Die Beamten brachten den Mann daher zur Polizeiwache. Hier veranlassten sie die Entnahme einer Blutprobe und fertigten eine Anzeige. In dieser wird sich der 35-Jährige auch für die unzureichende Profiltiefe seiner Bereifung verantworten müssen. Diese hatten die Beamten nämlich bei genauer Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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