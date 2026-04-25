Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Lennestadt-Altenhundem (ots)

Am 24.04.2026 gegen 20:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchhundem die Straße "Bahnbetriebswerk" aus Fahrtrichtung "Olper Straße" kommend in Fahrtrichtung "Rübergerbrücke". Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Kurve ins Schleudern und kam letztendlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er einen Zaun und stieß gegen einen geparkten Pferdeanhänger. Durch den Aufprall wurden weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Fahrzeugführer sowie sein Beifahrer wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein weiterer Mitfahrer wurde leicht verletzt. Die Verkehrsunfallaufnahme wurde mit Unterstützung eines Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Oberbergischen Kreis durchgeführt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

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