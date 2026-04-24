POL-OE: Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer
Attendorn (ots)
Am 24.04.2026 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 32jähriger Motorradfahrer die K 13 von der L512 kommend in Fahrtrichtung Hitzendumicke. Im dortigen Kurvenbreich kam er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, stürzte und prallte gegen die Schutzplanke. Hierbei wurde er schwer verletzt und mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus Olpe zugeführt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.
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