POL-OE: Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Olpe (ots) - Eine 84-jährige Frau ist Opfer eines sogenannten "Schockanrufs" geworden und hat Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro an Betrüger übergeben. Die Geschädigte erhielt einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine junge Frau ums Leben gekommen sei. Der Sohn sei selbst verletzt und könne aufgrund einer ...

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