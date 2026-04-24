PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall auf der K 13 - Kradfahrerin leicht verletzt

Drolshagen (ots)

Eine 24-jährige Kradfahrerin ist am Donnerstag (22. April) gegen 17 Uhr auf der K 13 verunglückt und dabei leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau die K 13 in Fahrtrichtung Dumicke. Unmittelbar nach einer Rechtskurve verlor sie beim Übergang in eine Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge geriet sie auf den Grünstreifen und kam zu Fall. Das Krad kollidierte anschließend mit der Schutzplanke. Die Fahrzeugführerin rutschte über die Fahrbahn und kam zum Liegen. Sie wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. An dem Krad sowie an der Schutzplanke entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 09:36

    POL-OE: Schockanruf - Seniorin um Bargeld und Schmuck betrogen

    Olpe (ots) - Eine 84-jährige Frau ist Opfer eines sogenannten "Schockanrufs" geworden und hat Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro an Betrüger übergeben. Die Geschädigte erhielt einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine junge Frau ums Leben gekommen sei. Der Sohn sei selbst verletzt und könne aufgrund einer ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 07:50

    POL-OE: Erneut teures Werkzeug von Baustelle entwendet

    Attendorn (ots) - Unbekannte Täter haben erneut bei einer Baustelle an der "Plettenberger Straße" in Lichtringhausen zugeschlagen. Nachdem dort bereits eine Rüttelplatte entwendet worden war (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/6260257), wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (21./22. April) nun auch ein hochwertiger Stemmhammer der Marke Epiroc (SB202) gestohlen. Der Hammer war ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 07:49

    POL-OE: Kleintransporter in Schlenke aufgebrochen

    Drolshagen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (22. April) einen Fiat Ducato in Schlenke aufgebrochen. Aus dem Firmenfahrzeug entwendeten sie eine Reihe Elektrowerkzeuge der Marken Würth, Makita und Bosch. Darunter befanden sich unter anderem Bohrmaschinen, Sägen und Staubsauger sowie dazugehörige Akkus und Ladegeräte. Der Wert der Beute wurde auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren