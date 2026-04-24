Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall auf der K 13 - Kradfahrerin leicht verletzt

Drolshagen (ots)

Eine 24-jährige Kradfahrerin ist am Donnerstag (22. April) gegen 17 Uhr auf der K 13 verunglückt und dabei leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau die K 13 in Fahrtrichtung Dumicke. Unmittelbar nach einer Rechtskurve verlor sie beim Übergang in eine Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge geriet sie auf den Grünstreifen und kam zu Fall. Das Krad kollidierte anschließend mit der Schutzplanke. Die Fahrzeugführerin rutschte über die Fahrbahn und kam zum Liegen. Sie wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. An dem Krad sowie an der Schutzplanke entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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