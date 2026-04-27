Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrer nach Alleinunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Ein 49-jähriger Pedelecfahrer hat sich am Sonntag (26. April) kurz nach 17 Uhr bei einem Sturz auf der "Hagener Straße" leicht verletzt. Der Mann hatte auf dem dortigen Geh- und Radweg vermutlich beim Überfahren des abgesenkten Bordsteins die Kontrolle über sein Zweirad verloren. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pedelec entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich.

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