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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Wenden (ots)

Am 26.04.2026, gegen 01:23 Uhr ereignete sich auf der K4 im Bereich der Ortschaft Wenden-Bebbingen ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Wenden mit seinem PKW Subaru die K4 von Bebbingen in Fahrtrichtung Rothemühle. Der PKW war mit drei weiteren Personen besetzt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen.

Der 20-Jährige Beifahrer musste durch die Feuerwehr aus dem PKW geborgen werden und zog sich schwerste Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Die zwei weiteren Insassen des PKW, im Alter von 19 und 20 Jahren, sowie der Fahrer wurden leichtverletzt. Sie wurden alle durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der 21-Jährige Fahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte aber im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen im näheren Umfeld der Unfallstelle angetroffen werden. Da sich bei ihm Hinweise auf eine Alkoholisierung ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der PKW wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen und ebenfalls sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K4 mehrere Stunden gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung des VU-Teams der Polizei Köln.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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