POL-OE: Autofahrer musste zur Blutprobenentnahme
Attendorn (ots)
Ein 32-jähriger Autofahrer fiel am Sonntag (26. April) kurz nach 16 Uhr im "Biggeweg" in Ewig auf. Beamte der Polizeiwache Attendorn hatten während einer Kontrolle den Verdacht erlangt, dass der Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme durchgeführt und eine Anzeige gefertigt wurde.
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