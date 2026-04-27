Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geschwindigkeitsverstöße auf der L553

Kirchhundem (ots)

Die Polizei führte am Sonntag, (26.04.) außerhalb geschlossener Ortschaften mit dem Lasermessgerät eine Geschwindigkeitskontrolle an der "Kradstrecke L 553 (Rhein-Weser-Turm)" bei Oberhundem durch. Auf der kurvigen Strecke, die als beliebte Motorradroute gilt, ist eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h angeordnet. In den vergangenen 24 Monaten ereigneten sich dort insgesamt sieben Verkehrsunfälle. Ursache bei allen Unfällen: Unangepasste Geschwindigkeit.

Die Polizei stellte bei ihrer Messung am späten Sonntagvormittag in einem Zeitraum von 1,5 Stunden insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße fest. Davon waren vier Verkehrsteilnehmer (ein Motorradfahrer, drei Pkw-Fahrer), so schnell, dass ihnen nun nicht unerhebliche Bußgelder drohen. Trauriger "Spitzenreiter" war ein Motorradfahrer aus Dortmund, der 34 km/h zu schnell unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro.

Ein Autofahrer, der mit 19 km/h zu schnell gemessen wurde, hatte zudem sein Kind im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert. Neben den Geschwindigkeitsverstößen stellte die Polizei bei ihrer Kontrolle außerdem noch einen Radfahrer fest, der während seiner Fahrt ein Mobiltelefon benutzte.

Nach der Verkehrsunfallstatistik für den Kreis Olpe 2025 ist überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Folgen solcher Unfälle können gravierend sein: Nicht selten werden Menschen verletzt oder verlieren ihr Leben. Insbesondere Motorradfahrer sind als Unfallbeteiligte anfälliger für schwere Verletzungen. Die Bekämpfung der Hauptunfallursache "Geschwindigkeit" hat weiterhin einen hohen Stellenwert bei der Kreispolizeibehörde Olpe. Deshalb werden regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Kreisgebiet - vorrangig an unfallträchtigen Stellen - durchgeführt. Das Ziel: Die Zahl der Verkehrsunfälle reduzieren und Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen.

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