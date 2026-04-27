PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geschwindigkeitsverstöße auf der L553

Kirchhundem (ots)

Die Polizei führte am Sonntag, (26.04.) außerhalb geschlossener Ortschaften mit dem Lasermessgerät eine Geschwindigkeitskontrolle an der "Kradstrecke L 553 (Rhein-Weser-Turm)" bei Oberhundem durch. Auf der kurvigen Strecke, die als beliebte Motorradroute gilt, ist eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h angeordnet. In den vergangenen 24 Monaten ereigneten sich dort insgesamt sieben Verkehrsunfälle. Ursache bei allen Unfällen: Unangepasste Geschwindigkeit.

Die Polizei stellte bei ihrer Messung am späten Sonntagvormittag in einem Zeitraum von 1,5 Stunden insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße fest. Davon waren vier Verkehrsteilnehmer (ein Motorradfahrer, drei Pkw-Fahrer), so schnell, dass ihnen nun nicht unerhebliche Bußgelder drohen. Trauriger "Spitzenreiter" war ein Motorradfahrer aus Dortmund, der 34 km/h zu schnell unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro.

Ein Autofahrer, der mit 19 km/h zu schnell gemessen wurde, hatte zudem sein Kind im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert. Neben den Geschwindigkeitsverstößen stellte die Polizei bei ihrer Kontrolle außerdem noch einen Radfahrer fest, der während seiner Fahrt ein Mobiltelefon benutzte.

Nach der Verkehrsunfallstatistik für den Kreis Olpe 2025 ist überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Folgen solcher Unfälle können gravierend sein: Nicht selten werden Menschen verletzt oder verlieren ihr Leben. Insbesondere Motorradfahrer sind als Unfallbeteiligte anfälliger für schwere Verletzungen. Die Bekämpfung der Hauptunfallursache "Geschwindigkeit" hat weiterhin einen hohen Stellenwert bei der Kreispolizeibehörde Olpe. Deshalb werden regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Kreisgebiet - vorrangig an unfallträchtigen Stellen - durchgeführt. Das Ziel: Die Zahl der Verkehrsunfälle reduzieren und Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 10:02

    POL-OE: E-Scooterfahrer mit positivem Drogenvortest

    Attendorn (ots) - Ein 45-Jähriger fiel Beamten der Polizeiwache Attendorn am Samstagabend (25. April) im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Ennest auf. Der Mann war gegen 20:15 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Straße "Bergkuhle" unterwegs, als er von den Beamten angehalten wurde. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 10:01

    POL-OE: Autofahrer musste zur Blutprobenentnahme

    Attendorn (ots) - Ein 32-jähriger Autofahrer fiel am Sonntag (26. April) kurz nach 16 Uhr im "Biggeweg" in Ewig auf. Beamte der Polizeiwache Attendorn hatten während einer Kontrolle den Verdacht erlangt, dass der Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme durchgeführt und eine Anzeige gefertigt wurde. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 10:01

    POL-OE: E-Scooterfahrer fällt an zwei Tagen in Olpe auf

    Olpe (ots) - Ein 31-Jähriger fiel am Freitag (24. April) gegen 17:40 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße "Olper Hütte" auf. Im Verlauf der Kontrolle erlangten die Beamten des Verkehrsdienstes Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem Mann hindeuteten. Der 31-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren